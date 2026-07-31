Servizio rifiuti Levanto, Palazzo civico: “Aumento dei costi ridotto di 2 punti percentuali, confermate agevolazioni”

Il Consiglio comunale di Levanto, nel corso della seduta di ieri, giovedì 30 luglio, ha adottato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti e le nuove tariffe Tari. “Tenuto conto che l’esternalizzazione del servizio rifiuti avvenuta nel corso del 2023 ha portato all’inevitabile perdita della regia da parte dell’ente, sia sotto l’aspetto del controllo della gestione che dell’applicazione delle tariffe, ci siamo trovati di fronte all’imposizione di un Pef definito da Acam secondo le regole di Arera che prevedeva, su tutto l’Ato spezzino, un aumento del 6.44%, dovuto essenzialmente al rinnovo del contratto di lavoro e all’incremento dei costi di carburante – si legge in un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di Levanto -. A fronte di un serrato confronto con Acam, soggetto gestore del servizio raccolta rifiuti, e Arlir (l’agenzia regionale ligure per i rifiuti che fa da tramite tra enti e Arera), abbiamo ridotto l’aumento di 2 punti percentuali (passando dal 6,44 % al 4,37 %, con un aumento di circa 88.000 € rispetto al Pef del 2025) e soprattutto lo stralcio di costi pregressi – ottenuto avendo dimostrato che non potevano essere considerati costi efficienti legati a un miglioramento del servizio – che avrebbero impattato per circa 250.000 € sul 2026 e per cifra analoga sul 2027. Questo significa – ad esempio – che la terza rata, in scadenza a fine dicembre, vedrà un aumento sulle utenze domestiche dai 5 € circa per un occupante ai 12 € circa per 4 occupanti”.

“Restano confermate le agevolazioni per le famiglie in difficoltà, con il Bonus Tari del 25% per Isee pari o inferiore a 9.796 € e per i nuclei numerosi, con almeno 4 figli a carico, con ISEE elevata a 20.000 € – proseguono da Palazzo civico -. Consapevoli che gli aumenti sono sempre spiacevoli, seppur imposti dall’alto e sui quali l’autonomia dei Comuni è stata quasi azzerata negli ultimi anni, è altresì chiaro che tamponare con la quota di avanzo libero – oltre ad essere l’eccezionalità – avrebbe rappresentato pura improvvisazione”.

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