Sicurezza a Savona, l’opposizione: “Più forze dell’ordine in strada”. Il sindaco: “Serve affrontare il disagio sociale”

Savona. Acceso confronto sul tema della sicurezza nel consiglio comunale di ieri pomeriggio con la presentazione di due mozioni (una dell’opposizione una della maggioranza).

Il consigliere Manuel Meles ha presentato le quattro proposte contenute nel documento: controlli per le spiagge, inserimento di Savona nell’Operazione “Strade Sicure”, individuazione delle “zone rosse”, assunzioni nella polizia locale. La minoranza chiede “assunzioni stagionali di agenti della polizia locale, servizi rafforzati nelle fasce e nelle aree più critiche e istituzione di un’unità operativa specificamente dedicata alla sicurezza urbana”.

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