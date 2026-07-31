Social housing in Val di Magra: riqualificati sei alloggi a Sarzana

Sei alloggi riqualificati per sostenere percorsi di autonomia abitativa, inclusione sociale e vita indipendente. È il risultato del piano di intervento finanziato con circa un milione di euro di fondi PNRR, che interessa i sette Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 19 Val di Magra.

Gli appartamenti sono stati inaugurati questa mattina, venerdì 31 luglio, in via Alta Nuova, nel quartiere San Lazzaro a Sarzana. L’operazione è stata promossa dal Comune di Sarzana, in qualità di capofila dell’ATS 19 che comprende anche Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure, in collaborazione con A.R.T.E. La Spezia, proprietaria degli immobili messi a disposizione per i progetti.

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