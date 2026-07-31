Striscioni contro Blazquez, la giudice archivia l’inchiesta: “Esprimono contestazione e dissenso, non diffamazione”

Genova. La gip Alice Serra ha definitivamente archiviato, accogliendo la richiesta del pm Luca Monteverde, l’inchiesta per una presunta diffamazione nei confronti dell’ad del Genoa Andrès Blazquez in cui erano indagati tre tifosi rossoblù.

Gli striscioni, con scritto ‘Blazquez vattene’ e ‘Genoano stai sicuro che con blabla non c’è futuro’ erano comparsi sul cavalcavia di Nervi nel maggio del 2025. I tre tifosi erano stati identificati dai carabinieri grazie alla telecamere di sorveglianza della zona, poi incrociate con quelle di ingresso allo stadio dove i tre ultrà sono ritratti insieme un paio di mesi dopo.

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