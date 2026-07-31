Traghetti e crociere, a Genova il “super sabato” di partenze e arrivi: attesi 35mila passeggeri

Genova. Saranno 35mila i passeggeri che in questo sabato 1 agosto si imbarcheranno o sbarcheranno da traghetti e crociere ormeggiati in porto a Genova. È il vero e proprio picco dell’estate 2026 – e quindi dell’anno – per Stazioni Marittime.

Una prova del fuoco alla quale, questa volta, la società si è attrezzata anche attraverso il digitale, una app scaricabile gratuitamente dal sito di Stazioni Marittime (a questo link) e che con un sistema di navigazione aiuta i passeggeri a raggiungere l’ingresso del porto, le banchine e quasi il portellone della nave sulla quale dovranno imbarcarsi. La app è utile, ovviamente, anche per chi debba uscire dal porto.

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