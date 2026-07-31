Traversi entra in Fratelli d’Italia mentre monta lo tsunami Vannacci: rischio affollamento a destra per le Politiche 2027

C’è grande fermento nella politica locale, che tra circa un anno sarà alle prese con una doppia e lunghissima campagna elettorale, con le Amministrative che per scadenza naturale si dovrebbero svolgere a giugno e le politiche che dovrebbero chiamare gli italiani alle urne tra settembre e ottobre. Ma secondo gli analisti è anche probabile che Giorgia Meloni possa decidere di accorpare i due appuntamenti elettorali in un unico election day da celebrare a giugno: per Fratelli d’Italia l’effetto trascinamento delle Politiche potrebbe portare un giovamento non indifferente anche nel voto per sindaci e consiglieri comunali.

Nei giorni scorsi il deputato del Movimento cinque stelle Roberto Traversi ha cambiato casacca, passando con un triplo carpiato tra le fila di Fratelli d’Italia. Una scelta che appare difficilmente spiegabile sul piano della continuità politica e che molti leggono come un posizionamento in vista della prossima legislatura.

Traversi era stato eletto per il M5S nel collegio plurinominale ligure.

Un ospite scomodo per Maria Grazia Frijia, indiscussa numero uno di Fratelli d’Italia nella provincia spezzina, che nel 2022 aveva staccato il biglietto per Roma nello stesso collegio. E ora, con un contendente di peso in più all’interno della lista dei meloniani la strada verso la conferma a Montecitorio si fa inevitabilmente più affollata. .

Il coordinatore regionale Matteo Rosso, rimarrebbe infatti in pole position per la rielezione, mentre il secondo seggio (garantito stando ai sondaggi odierni) sarebbe tutto da conquistare.

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