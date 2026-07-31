Università, Promostudi: “Cresce la richiesta di immatricolarsi qui, studentato in centro pronto a metà settembre”

Entro metà settembre la nuova residenza universitaria dell’ex Palazzo del Ghiaccio vedrà ufficialmente la luce, ma nel mondo accademico spezzino i progetti in cantiere sono ancora numerosi. Una pianificazione necessaria per rispondere a una pressione e a un interesse che non cala: la richiesta da parte degli studenti provenienti da fuori regione resta infatti altissima. Lo storico edificio di Via Colombo, che fra meno di due mesi aprirà i battenti, fu costruito tra il 1920 e il 1923 nel centro della Spezia. Nato come fabbrica del ghiaccio e progettato negli anni Venti, poco più di cento anni dopo rinasce per dare alloggio a chi ha scelto la Spezia per i propri studi. I lavori di riqualificazione e adattamento superano i due milioni di euro e vedono fianco a fianco nel recupero Fondazione Carispezia, Comune della Spezia e Promostudi. In occasione dell’incontro con Confartigianato, il presidente di quest’ultima, Simone Lazzini, traccia il bilancio delle immatricolazioni per il nuovo anno accademico e illustra lo stato di avanzamento delle infrastrutture destinate a supportare la crescita del polo spezzino.

E sull’andamento delle iscrizioni per il nuovo anno accademico e sulla capacità delle strutture attuali di accogliere i nuovi studenti, il presidente esprime soddisfazione per la tenuta del polo. “Sui numeri siamo abbastanza contenti, l’andamento è più che positivo e mantiene una moderata crescita. Bisogna considerare che molti dei nostri corsi sono a numero chiuso, quindi non è possibile espandersi oltre certi limiti, ma il dato che più ci conforta è che il volume delle richieste rimane elevato e anzi risulta crescere. I posti a disposizione sono quelli e non tutto possiamo accontentare”. Sul fronte delle infrastrutture necessarie a supportare lo sviluppo di Promostudi, Lazzini illustra la strategia che punta a ridefinire gli spazi urbani in funzione degli iscritti. “Dal punto di vista infrastrutturale prosegue un percorso iniziato tempo fa, il cui obiettivo è rendere la Spezia una vera città universitaria. Attualmente stiamo sviluppando due progetti interni: il primo riguarda uno studentato collocato proprio dentro l’area dell’università, che sarà collegato direttamente ad Aliseo, l’Agenzia ligure per il diritto allo studio. Il secondo intervento interno prevede la realizzazione del punto ristoro, un servizio che amplierà ulteriormente le caratteristiche tipiche di un campus”.

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