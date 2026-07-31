Villanova, successo per Pupi Bracali ad “Autori a Bossoleto”: l’ispettore Calcagno dalla birra artigianale

Villanova d’Albenga. Dopo il debutto con Marco Carena, un’altra serata di grande partecipazione per “Autori a Bossoleto“, che ieri sera ha visto protagonista Maurizio Pupi Bracali con la presentazione del suo nuovo giallo Primavera nera (ed. Delfino Moro). Un folto pubblico ha gremito la caratteristica piazzetta del borgo di Bossoleto, poco distante dal centro di Villanova d’Albenga.
Senza poter svelare troppo dell’intricata trama del romanzo, la conduttrice Monica Napoletano ha orientato l’intervista verso il lato più personale dello scrittore, approfondendo il processo creativo per capire se, osservando la vita quotidiana, individui mai persone che potrebbero trasformarsi nei protagonisti – o nelle vittime – dei suoi racconti.