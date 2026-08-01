Adam Nagy saluta lo Spezia e l’Italia, tra una settimana affronterà il Real Madrid

Il Ferencvaros ufficializza l’ingaggio di Adam Nagy, che lascia lo Spezia e l’Italia dopo aver indossato anche le maglie di Bologna e Pisa. Il fedelissimo di Luca D’Angelo, che lo ha schierato 134 volte in carriera, firma un contratto triennale. Agli aquilotti vanno fino a centomila euro a seconda dei bonus. Per lui ritorno nella squadra che lo aveva lanciato e subito partita di grande fascino: l’8 agosto c’è un’amichevole contro il Real Madrid che potrebbe rappresentare il suo nuovo esordio in biancoverde.

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