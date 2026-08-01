Addio a Luciano Piovano, storico presidente del Lions Club Colli Spezzini

Il Lions Club Colli Spezzini esprime profondo cordoglio per la scomparsa del socio Luciano Piovano, progressive Melvin Jones fellow, figura storica e particolarmente attiva del club. Entrato a far parte del Lions Club Colli Spezzini nel 1994, Luciano ha vissuto oltre trent’anni di appartenenza lionistica con passione, generosità e autentico spirito di servizio.

Nel corso della sua lunga esperienza associativa ha ricoperto numerosi incarichi sia a livello di club, tra cui per tre volte il ruolo di presidente, sia a livello distrettuale, tra cui quelli di segretario e di cerimoniere distrettuale, mettendo sempre a disposizione degli altri la propria competenza e la propria disponibilità. Il riconoscimento di progressive Melvin Jones fellow, una delle più alte attestazioni all’interno del Lions Clubs International Foundation, rappresenta la testimonianza concreta del suo impegno e della sua adesione ai valori dell’associazione.

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