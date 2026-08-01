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Addio a Luciano Piovano, storico presidente del Lions Club Colli Spezzini

Addio a Luciano Piovano, storico presidente del Lions Club Colli Spezzini

Luciano Piovano

Il Lions Club Colli Spezzini esprime profondo cordoglio per la scomparsa del socio Luciano Piovano, progressive Melvin Jones fellow, figura storica e particolarmente attiva del club. Entrato a far parte del Lions Club Colli Spezzini nel 1994, Luciano ha vissuto oltre trent’anni di appartenenza lionistica con passione, generosità e autentico spirito di servizio.

Nel corso della sua lunga esperienza associativa ha ricoperto numerosi incarichi sia a livello di club, tra cui per tre volte il ruolo di presidente, sia a livello distrettuale, tra cui quelli di segretario e di cerimoniere distrettuale, mettendo sempre a disposizione degli altri la propria competenza e la propria disponibilità. Il riconoscimento di progressive Melvin Jones fellow, una delle più alte attestazioni all’interno del Lions Clubs International Foundation, rappresenta la testimonianza concreta del suo impegno e della sua adesione ai valori dell’associazione.

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