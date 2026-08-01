Appalto rifiuti: a Silvia Salis il compito di rimettere le cose a posto

Rifiuti. Il 4 gennaio 2023 Levante News scriveva:
“Hanno impiegato anni, i Comuni, per aumentare le loro percentuali di raccolta differenziata; hanno migliorato il servizio in base alle loro singole esigenze che dipendono da tanti fattori: presenze turistiche; mareggiate; mercati; presenza cinghiali; esistenza di “carruggi”; popolazione canina. La gara bandita dalla Città metropolitana per l’affidamento della gestione ad un’unica ditta, non terrebbe conto delle esigenze del territorio. I Comuni, per mantenere i servizi particolari oggi erogati, dovranno far ricorso ad altri appalti, ad esempio per il lavaggio estivo delle strade.