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Appalto rifiuti: a Silvia Salis il compito di rimettere le cose a posto

Appalto rifiuti: a Silvia Salis il compito di rimettere le cose a posto

Generico agosto 2026

Rifiuti. Il 4 gennaio 2023 Levante News scriveva:

“Hanno impiegato anni, i Comuni, per aumentare le  loro percentuali di raccolta differenziata; hanno migliorato il servizio in base alle loro singole esigenze che dipendono da tanti fattori: presenze turistiche; mareggiate; mercati; presenza cinghiali; esistenza di “carruggi”; popolazione canina. La gara bandita dalla Città metropolitana per l’affidamento della gestione ad un’unica ditta, non terrebbe conto delle esigenze del territorio. I Comuni, per mantenere i servizi particolari oggi erogati, dovranno far ricorso ad altri appalti, ad esempio per il lavaggio estivo delle strade.

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