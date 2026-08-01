Borghetto, una settimana di eventi gratuiti tra laboratori per bambini ed escursioni nella natura

Borghetto Santo Spirito. L’estate continua con un ricco calendario di iniziative gratuite dedicate a grandi e piccini, tra laboratori creativi ed escursioni alla scoperta del territorio.
Lunedì 3 agosto alle ore 16.00 appuntamento con “Spazio bimbi – Biblioestate 2026”. Nel Giardino Stefano Pittaluga si terrà il laboratorio gratuito “Al mare!”, dedicato ai bambini dai 3 anni.
I piccoli partecipanti realizzeranno un originale ricordo delle vacanze al mare utilizzando materiali di riciclo, in un pomeriggio all’insegna della fantasia, della manualità e del divertimento. Al termine dell’attività sarà offerta una gustosa merenda a tutti i bambini presenti.