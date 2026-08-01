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Borghetto, una settimana di eventi gratuiti tra laboratori per bambini ed escursioni nella natura

Borghetto, una settimana di eventi gratuiti tra laboratori per bambini ed escursioni nella natura

Generico luglio 2026

Borghetto Santo Spirito. L’estate continua con un ricco calendario di iniziative gratuite dedicate a grandi e piccini, tra laboratori creativi ed escursioni alla scoperta del territorio.

Lunedì 3 agosto alle ore 16.00 appuntamento con “Spazio bimbi – Biblioestate 2026”. Nel Giardino Stefano Pittaluga si terrà il laboratorio gratuito “Al mare!”, dedicato ai bambini dai 3 anni.
I piccoli partecipanti realizzeranno un originale ricordo delle vacanze al mare utilizzando materiali di riciclo, in un pomeriggio all’insegna della fantasia, della manualità e del divertimento. Al termine dell’attività sarà offerta una gustosa merenda a tutti i bambini presenti.

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