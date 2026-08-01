Calice al Cornoviglio, 150mila euro per la strada di Chiosella Fiume: dalla Liguria oltre 1,1 milioni per la viabilità dei piccoli Comuni

Arrivano nuove risorse per la sicurezza delle strade comunali liguri: grazie allo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo investimenti stradali per i piccoli Comuni, sono stati finanziati 9 interventi in Liguria per oltre 1,1 milioni di euro. Tra questi anche il Comune di Calice al Cornoviglio, nella provincia della Spezia, che riceverà 150 mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale di Chiosella Fiume, un collegamento importante per l’entroterra spezzino. “Un risultato concreto per i territori e per i piccoli Comuni – commenta la senatrice e segretaria provinciale della Lega Stefania Pucciarelli – frutto dell’impegno del ministro Salvini e del viceministro Rixi. Queste risorse permetteranno di intervenire sulla sicurezza della viabilità locale e di dare risposte attese da cittadini e amministrazioni. Il finanziamento per Calice al Cornoviglio – aggiunge Pucciarelli – rappresenta un intervento importante per migliorare la percorribilità di una strada strategica per l’entroterra spezzino, a beneficio di cittadini, imprese e servizi”.

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