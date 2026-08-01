Camogli: applaudito concerto della Banda, in attesa della Stella Maris

Stasera a Camogli “Aspettando la Stella Maris”, concerto d’estate della Banda Musicale “Città di Camogli – Giacomo Puccini” in occasione della vigilia della festa dedicata alla Madonna protettrice di chi va per mare. Alla direzione si sono alternati il Maestro Maurizio Baroso ed il Maestro Marco Capurro.

Il concerto ha preso avvio con il brano intitolato “U Dragun”, scritto appositamente da Walter Bianchi per Camogli e per l’imbarcazione che nel tempo ne è divenuta un simbolo. Tra i brani proposti anche alcune colonne sonore tratte da film.

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