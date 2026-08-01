Centro storico, anche ad agosto il Ghetto si anima tra libri, attività sociali e spettacoli

Genova. Anche nel mese di agosto il Ghetto si conferma un laboratorio permanente di comunità. Nell’ambito del Progetto di Comunità del Centro Storico, prosegue infatti il programma di attività rivolte ai residenti del sestiere, con un’attenzione particolare ai più giovani, alle famiglie e agli abitanti in situazione di fragilità, secondo un approccio che unisce presidio educativo, cura degli spazi pubblici, promozione culturale e welfare di prossimità.
Il calendario, condiviso da associazioni e educatori attivi sul territorio, conferma per l’intero mese di agosto molte delle attività già avviate in luglio, affiancate da alcuni appuntamenti serali pensati per animare il quartiere anche nelle settimane centrali della pausa estiva.