Follo si lascia conquistare dal “Suono della Creazione”: una serata tra scienza, musica e antiche conoscenze

Una serata all’insegna della conoscenza, della ricerca e dell’esperienza sensoriale ha richiamato oltre 80 partecipanti all’Agriturismo “La Casina Rosa” di Valdurasca, nel territorio di Follo, dove venerdì si è svolto l’evento culturale ed esperienziale “Il Suono della Creazione: Geometria Sacra, Frequenze e Antiche Conoscenze”. Un pubblico numeroso e attento ha accolto con entusiasmo un appuntamento capace di unire divulgazione scientifica, musica, spiritualità e tradizioni millenarie, confermando il crescente interesse verso percorsi di approfondimento legati al rapporto tra suono, natura e benessere.

Ad aprire la serata sono stati i saluti del padrone di casa Marco Rivieri, titolare dell’Agriturismo “La Casina Rosa”, che ha accolto ospiti e relatori nella suggestiva cornice della struttura. A seguire, il saluto di Fabry Panizzi di Radio Elle Lunigiana, che ha accompagnato l’avvio dell’incontro. Protagonisti della serata sono stati tre relatori con percorsi e competenze differenti, uniti dall’interesse per il ruolo del suono come elemento di conoscenza e armonia. Lo scrittore Davide Baroni, con l’intervento dal titolo “In principio era il Verbo”, ha esplorato il significato del suono come vibrazione originaria e forza creatrice, approfondendo il rapporto tra musica e medicina nelle culture antiche e illustrando le caratteristiche acustiche delle piramidi egizie, considerate tra gli esempi più affascinanti di architettura sonora del passato. La Vero, ideatrice del canale YouTube “La Tana del Bianconiglio”, ha portato il pubblico alla scoperta del rapporto tra “Geometria sacra e vibrazione”, analizzando la simbologia delle forme, il legame con le piastre di Chladni – capaci di rendere visibili i disegni generati dalle onde sonore – e i temi dell’archeoacustica. Il compositore vibrazionale Alessio Boni, con la relazione “Le frequenze dell’armonia”, ha invece approfondito il tema dell’intonazione naturale a 432 Hz e delle Frequenze Solfeggio, illustrando il loro ruolo nell’ambito delle pratiche sonore orientate all’equilibrio e al benessere della persona.

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