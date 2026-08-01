Guarda Empoli-Spezia in diretta: le formazioni e le assenze dell’amichevole

EMPOLI-SPEZIA
EMPOLI: Curto, Magnino, Popov, Yepes, Monaco, Distefano, Indragoli, Tosto, Babalola, Egan, A disp. Seghetti, Brancolini, Filippi, Stiven Shpendi, Saporiti, Bianchi, Tavanti, Campaniello, Orlandi, Bembnista, Hugi, Pasalic, Rugani, Biondini. All. Luigi Pagliuca
SPEZIA: Sarr, Hristov, Giorgieschi, Mazzocchi, Florenzi, Joselito, Candelari, Cazzadori, Djanpata, Vignali, Sganzerla. A disp. Doretti, Altemura, Bertoncini, Bandinelli, Conte, Benvenuto, Fontanarosa, Di Serio, Cannavò, Limonelli, Ndow, Spedalieri. All. Marco Turati
Arbitro: Valerio Crezzini di Siena
Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Dario Garzelli di Livorno
Iv uomo: Niccolò Turrini di Firenze
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In quella che potrebbe essere l’ultimo test amichevole (vedremo cosa deciderà Turati nei prossimi giorni) prima dell’esordio in Coppa Italia, lo Spezia si presenta con una serie di assenze: da Cardinali ad Adamo, da Bright a Capolupo tutti fermi per affaticamenti così come Aurelio e Mateju, interessati anche dalle inevitabili opportunità di mercato che consigliano di evitare inutili infortuni. Al centro sportivo empolese non ci sono nemmeno Soleri e Shagaxle che proseguono nel loro lavoro personale dopo i rispettivi stop, mentre Cassata è ai box. Nell’undici iniziale anche Petko Hristov con possibile staffetta con Spedalieri, idem Djankpata con Cannavò.
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