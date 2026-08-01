Identità, tradizione e problemi: le borgate si raccontano nella sfilata del 101esimo Palio del Golfo

Tra memoria storica e sfide del presente, la sfilata della 101esima edizione del Palio del Golfo rievoca tradizioni lontane e accende i riflettori sulle innumerevoli difficoltà del movimento. Gli spazi ridotti, la frenesia dei tempi moderni e la mancanza di infrastrutture adeguate mettono a dura prova la macchina organizzativa. La scelta di alcune borgate è stata netta: hanno indossato i propri colori e sono passate tra la gente.

Ad aprire la sfilata è stato il Canaletto, che ha paragonato la sfida della Morin a uno scontro tra titani attraverso l’acqua popolata da mostri marini e flutti anche violenti, il fulmine che insidia ogni colpo dei canottieri e poi il vento, il sole e infine la lotta contro il tempo per essere i primi a tagliare il traguardo.

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