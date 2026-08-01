Il ballerino e il saltatore, Castelnuovo Magra premia le sue giovani promesse dello sport

Si è svolto nei locali del Comune di Castelnuovo Magra, alla presenza della sindaca Katia Cecchinelli, dell’assessora alla scuola e politiche sociali Diomira Cantergiani e del consigliere delegato allo sport Luca Sergiampietri, un significativo momento dedicato ai conferimenti degli attestati di merito sportivo, con i quali l’amministrazione comunale intende rendere omaggio ai giovani atleti che, attraverso l’impegno, la costanza e la passione, rappresentano un esempio positivo per l’intera comunità.

L’attestato è stato conferito a Nicolò Vizziello, campione del mondo di street dance show ai mondiali disputati in Slovenia e a Samuele Granai, argento nel salto triplo ai campionati italiani di atletica under 18. Due atleti che, nonostante la giovane età, hanno saputo distinguersi nel loro percorso sportivo, raggiungendo importanti risultati grazie al sacrificio, alla determinazione e alla dedizione.

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