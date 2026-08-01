“La nostra fortuna sono boschi e acqua: qui sopravviviamo al caldo con un territorio meraviglioso”

Mentre sulle coste del Golfo e sulle riviere della provincia spezzina l’estate stringe la sua morsa, con temperature elevate e città trasformate in fornaci, lassù, tra i boschi e i crinali dell’Appennino, il ritmo sembra essere un altro. L’aria più fresca, il silenzio dei sentieri e la possibilità di trovare sollievo dal caldo stanno spingendo sempre più persone verso i rifugi di montagna. Alle prime ore del mattino il rifugio è già in movimento: il profumo del caffè si mescola all’aria del bosco, mentre a valle l’afa comincia a salire. Nel suo presidio d’alta quota, a Zum Zeri, Maurizio Viaggi osserva ogni giorno l’arrivo di escursionisti in cerca di una pausa naturale dall’estate rovente. Con le pianure e le coste alle prese con una delle fasi più calde della stagione, i rifugi appenninici diventano così luoghi privilegiati per capire come sta cambiando il rapporto con la montagna nei mesi estivi. Di sicuro a oltre 1300 metri si dorme decisamente meglio: “Dal punto di vista delle temperature non è che ci sia fresco però sopravviviamo, le condizioni sono sì indiscutibilmente migliori che non sul mare, nel senso che abbiamo bellissime giornate però il clima è leggermente più umido. Ma abbiamo la grossa fortuna di avere un ambiente, un territorio meraviglioso, ricco di boschi, di prati e questo aiuta per la frescura e tanta acqua”, racconta Viaggi a Infoweekend -. Questo ci ha sempre aiutato perché si va a cercare la frescura. Una volta si andava in vacanza, si andava in montagna, si andava al mare, si andava per periodi e fasce di tempo molto più lunghe, oggi è più un tocca e fuga nei momenti apicali, fine settimana, però abbiamo un accettabile e movimento, un interesse sulla montagna. E questo lo dobbiamo all’ambiente, al territorio, alla buona gastronomia, oltre alla frescura. Zeri, la Valdivara, la Lunigiana, la Valtaro e la Valdaveto, si stanno organizzando per cercare di fare un’offerta turistica che coniughi ambiente, territorio, tradizioni, gastronomia con nuove presenze, nuovi servizi, nuove opportunità e anche noi stiamo lavorando in quel senso”. Programmi da raccontare, fra “cose” da fare ed eventi imminenti: “Pensavamo che l’estate 2026, grazie al contributo della Regione Toscana e del Ministero del Turismo, ci avrebbe consentito di poter inaugurare alcuni servizi molto attrattivi, tipo il Bike park, piuttosto che la pista artificiale. Quest’anno abbiamo avuto un po’ di ritardi dovuti a una situazione internazionale che sicuramente non ha aiutato e poi per le specialistiche attività del settore abbiamo avuto le Olimpiadi che hanno distratto quelle poche aziende che sono specializzate, Inevitabilmente abbiamo subito dei ritardi”.

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