La voce del Palio a Info Weekend: “Canaletto, Fezzano e Portovenere se la giocano tra i senior”

Si è parlato di Palio del Golfo a Info Weekend, rotocalco d’attualità di RLV – Radio a Colori a cura di Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino ed Emanuele Pietronave. Ospite Selene Ricco, giornalista e profonda conoscitrice di ogni aspetto della disfida remiera che domenica 2 agosto 2026 infiammerà ancora Passeggata Morin.

“Le schermaglie fra borgate non mancano mai e ben vengano, perché poi di fatto caratterizzano il folklore del Palio, la parte più viva. E’ sicuramente una manifestazione sportiva, però se dietro lo sport non ci fossero 13 comunità che insomma scaldano gli animi tutto l’anno, e in modo particolare proprio nella giornata di domani, sarebbe solo un evento sportivo. Invece così non è. E’ un evento che coinvolge veramente migliaia, decine di migliaia di persone che poi la domenica del Palio si riversano lungo la passeggiata Morin. Ed è sempre una festa”, spiega Ricco.

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