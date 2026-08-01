L’eclissi di sole del 12 agosto sarà osservabile dal Santuario di Soviore con gli Astrofili Spezzini

Mercoledì 12 agosto 2026, il Santuario di Nostra Signora di Soviore diventerà uno straordinario punto di osservazione astronomica per seguire l’eclisse parziale di Sole visibile al tramonto sulle Cinque Terre. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, offrirà al pubblico la possibilità di osservare il fenomeno attraverso telescopi appositamente attrezzati con filtri solari certificati e con il supporto degli esperti dell’Istituto.

Il programma inizierà alle 18 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti e con la consegna degli occhiali certificati prenotati tramite Eventbrite. Alle 19 si terrà una presentazione introduttiva dedicata all’eclisse, alle sue caratteristiche astronomiche e alle corrette modalità di osservazione del Sole. L’inizio del fenomeno è previsto intorno alle 19:30. Con il progressivo avvicinarsi del Sole all’orizzonte, il pubblico potrà assistere alle fasi più suggestive dell’eclisse nello straordinario scenario naturale e paesaggistico del Santuario di Soviore. La fase massima visibile è prevista intorno alle 20:22, pochi minuti prima del tramonto. In quel momento la Luna coprirà gran parte del disco solare, creando uno spettacolo particolarmente suggestivo sull’orizzonte delle Cinque Terre.

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