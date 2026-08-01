Libri per Strada entra nel vivo: a Sarzana la giornata del noir e della criminologia

Prosegue con un nuovo appuntamento dedicato al noir, alla criminologia e all’indagine psicologica la XXXIV edizione di Libri per Strada. Oggi sabato 1° agosto Piazza Luni ospiterà un’intera giornata di incontri che accompagnerà il pubblico dalla mattina fino a tarda sera, alternando presentazioni, dialoghi e momenti di approfondimento con autori e studiosi. Il primo incontro della fascia serale è in programma alle 18.10 con Geraldina Neri, che presenterà La morte non medita (Piemme, 2026). Sarzanese, milanese d’adozione e storica channel manager di TopCrime, Neri firma un thriller ambientato in una Milano estiva e solo apparentemente tranquilla, dove un centro di meditazione diventa improvvisamente il teatro di un omicidio destinato a sconvolgere ogni equilibrio. A guidare le indagini è l’ispettrice Amanda Visentin, protagonista di una vicenda che intreccia suspense, psicologia e tensione narrativa. A dialogare con l’autrice sarà Giorgio Borrini.

Alle 19 sarà invece la volta di uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’intera rassegna con Anna Vagli, protagonista dell’incontro dedicato al suo ultimo libro Ti inventi le cose (Mondadori, 2026). Criminologa forense, profiler e giornalista, Vagli è oggi tra le figure più conosciute della divulgazione criminologica italiana. Le sue analisi sono spesso ospitate nei principali programmi televisivi Rai e Mediaset, con una presenza ormai consolidata anche a Porta a Porta, oltre all’attività di consulenza in numerosi casi di cronaca nera che hanno alimentato il dibattito pubblico negli ultimi anni. Nel volume l’autrice affronta temi di grande attualità come la manipolazione affettiva, il narcisismo patologico e il gaslighting, analizzando le dinamiche che possono svilupparsi all’interno delle relazioni tossiche e offrendo al tempo stesso strumenti utili per riconoscerle e affrontarle con maggiore consapevolezza. A dialogare con Anna Vagli sarà Geraldina Neri, che resterà a Sarzana anche per questo secondo appuntamento. È inoltre annunciata la partecipazione di rappresentanti del mondo femminista, chiamati a contribuire al confronto su un tema che coinvolge aspetti psicologici, sociali e culturali.

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