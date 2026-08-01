Liguria senza banche: “Oltre un comune su due ha perso lo sportello territoriale”

La desertificazione bancaria colpisce duramente la Liguria: 135 comuni su 234 non hanno più uno sportello bancario, pari al 57,7% del totale. Un dato che colloca la regione al sesto posto in Italia per numero di territori senza un presidio bancario. A lanciare l’allarme è la Cna Liguria, sulla base dell’analisi nazionale che fotografa una forte riduzione della rete bancaria: in dieci anni gli sportelli in Italia sono passati da oltre 30mila a circa 19mila, con una perdita di più di 11mila filiali. Il fenomeno riguarda soprattutto i piccoli comuni: oltre il 96% dei territori senza sportello ha meno di 5mila abitanti. Una situazione che pesa in particolare sulle fasce più fragili della popolazione e sulle imprese locali, spesso prive di un interlocutore fisico vicino. “Il digitale può essere un’opportunità, ma non può tradursi in un ritiro indiscriminato dai territori – sottolinea il presidente di CNA Liguria Gianluca Gattini –. Per una piccola impresa il rapporto con la banca non è soltanto una procedura online: servono persone capaci di conoscere le aziende, valutarne i progetti e accompagnarne gli investimenti”. Secondo CNA, la chiusura delle filiali non rappresenta quindi solo un cambiamento nel modo di accedere ai servizi finanziari, ma anche una perdita di riferimento per comunità, anziani e attività economiche che mantengono vivo il tessuto dei piccoli centri.

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