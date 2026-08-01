Marola diserta la Cena delle borgate: la protesta silenziosa per l’accesso al mare non si ferma

Tutti i colori tranne uno: l’arancione del Marola è il grande assente della cena delle borgate, in corso Cavour. Si tratta del secondo atto di protesta nell’ambito delle manifestazioni del Palio del Golfo da parte dei marolini, dopo che nei giorni scorsi è stato comunicato loro il solo accesso al mare a fasce orarie. Quella di Marola è una protesta quasi antica e per la quale borgo si batte da anni: si affacciano su un mare al quale però non è possibile accedere del tutto per la presenza dell’arsenale militare.

La rabbia di Marola è esplosa nei giorni scorsi per l’accesso, appunto, alla baia di San Vito. Gli abitanti hanno espresso la loro profonda disapprovazione ed è diventata ancora più forte ieri sera e questa sera. In occasione della sfilata che ha aperto ufficialmente la tre giorni dedicata al Palio del Golfo la borgata, con gli equipaggi mescolati ai figuranti, ha transitato per tutto il percorso – fermandosi anche volontariamente per creare disagio – in silenzio lasciando un messaggio che racchiude tanta amarezza: “Destinati a scomparire”. Anche questa sera in città è piombato nuovamente il silenzio del Marola che ha deciso non partecipare alla cena mettendo come segnaposto un altro messaggio inequivocabile “Attenzione! Borgata abbandonata”. La borgata del San Terenzo ha lasciato un messaggio sullo stesso tavolo: “Sante è dalla vostra parte”.

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