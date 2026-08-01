Marola, Ricciardi al fianco della borgata: “No alla militarizzazione dell’area, l’accesso al mare deve essere garantito”

“Bene ha fatto la borgata del Marola a partecipare senza le imbarcazioni alla sfilata del Palio del Golfo in protesta contro la Marina militare che ha deciso di limitare loro l’accesso al mare. Marola non può e non deve essere imprigionata da una crescente militarizzazione dell’area. L’accesso al mare deve essere garantito pienamente, senza soluzioni farsa come il sistema delle fasce orarie, che è una vera presa in giro alla comunità”. Lo afferma in una nota il segretario regionale ligure di Rifondazione comunista, Jacopo Ricciardi, commentando quanto accaduto ieri sera nel corso della tradizionale sfilata del Palio.

“La nostra città, grazie all’amministrazione di centrodestra, continua ad essere una colonia della Marina militare, ma con il cappello in bocca.

Solidarietà alla Borgata del Marola, una comunità che da generazioni custodisce un patrimonio di storia, identità e passione per il mare”, conclude Ricciardi.

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