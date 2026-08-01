Millesimo, la minoranza all’attacco: “Il Comune non può più navigare a vista”

Millesimo. “Millesimo non può più permettersi di navigare a vista. C’è un limite oltre il quale le giustificazioni non bastano più. E quel limite questa Amministrazione lo ha superato da tempo”, affermano i consiglieri di minoranza Aldo Picalli Riccardo Schettini.

“Anche nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha raccontato una realtà che i numeri smentiscono. L’assestamento di bilancio 2026 non rappresenta una normale verifica amministrativa,

ma l’ennesima conferma di un metodo di governo fatto di improvvisazione, continue correzioni e totale assenza di programmazione. Quando, dopo pochi mesi dall’approvazione del bilancio, si è costretti a rivedere investimenti, spese e risorse per centinaia di migliaia di euro, non si può parlare di buona amministrazione. Significa semplicemente che il bilancio iniziale era sbagliato o, peggio ancora, privo di una reale visione politica”, aggiungono.

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