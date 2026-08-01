Monterosso: mercoledì 12, l’eclisse di sole vista dal santuario di Soviore

Da Luigi Sannino, presidente Istituto culturale Astrofili Spezzini
Il Sole si eclissa sulle Cinque Terre: il 12 agosto osservazione pubblica dal Santuario di Soviore
Un evento gratuito organizzato dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini per assistere in sicurezza all’eclisse parziale di Sole, immersi nello straordinario panorama di Monterosso al Mare
Mercoledì 12 agosto 2026, il Santuario di Nostra Signora di Soviore diventerà uno straordinario punto di osservazione astronomica per seguire l’eclisse parziale di Sole visibile al tramonto sulle Cinque Terre.