Piccoli vogatori crescono nel segno dell’inclusione con la borgata marinara Venere Azzurra

Si apre la stagione della borgata marinara Venere Azzurra dedicata all’attività giovanile e all’inclusione sociale. Il progetto è partito con l’associazione sportiva dilettantistica Sporting Life. Nella bellissima cornice di San Terenzo un gruppo di bambini tra i quattro e i 13 anni, tra cui una ragazza diversamente abile, ha avuto la possibilità di approcciarsi per la prima volta alle attività di canottaggio a sedile fisso sia con il remoergometro sia in mare con il gozzo. Questa giornata ha fatto da apripista ai numerosi progetti che la borgata marinara Venere Azzurra ha intenzione di svolgere sotto il castello di San Terenzo per l’inclusione di giovani, diversamente abili e soggetti fragili.

L’utilizzo dell’attuale e discussa sede di piazza Brusacà è fondamentale in quanto molto vicina al fronte mare e dotata di un ampio spazio antistante essenziale per le attività didattiche e di ristoro connesse a quelle principali in mare. La responsabile del settore sportivo, Benedetta Aleotti, spiega: “E’ stata una giornata ricca di emozioni. Vedere la gioia e il sorriso dei bambini, l’entusiasmo e l’interesse che hanno dimostrato nell’approcciarsi a questa nuova attività stimola ulteriormente e conferma la direzione che la borgata marinara Venere Azzurra vuole intraprendere. Crediamo che la valorizzazione del territorio e di ciò che lo caratterizza, ovvero il mare, sia fondamentale per lo sviluppo psicosociale dei ragazzi e il recupero dei soggetti più fragili, pertanto chiediamo sostegno pieno da parte dell’amministrazione, certi che condivida l’impegno verso il sociale e i giovani. Oggi abbiamo visto un paese curioso e partecipe, sintomo che qualcosa si sta muovendo a sostegno dell’ approccio collaborativo e sociale fortemente voluto dalla nuova dirigenza della borgata. Invitiamo tutto il paese a sostenerci e a collaborare con noi affinché questi grandi sorrisi di oggi possano diventare parte integrante e caratterizzante del Borgo di San Terenzo”.

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