Porto Venere: natante imbarca acqua, turisti stranieri soccorsi dai vigili del fuoco

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Nella giornata del 31 Luglio 2026 un’imbarcazione noleggiata da alcuni turisti stranieri ha cominciato ad imbarcare acqua quando si trovava nella zona di punta Maiella nelle acque circostanti l’isola della Palmaria, giunta all’altezza di Torre Scola gli occupanti aiutati da alcuni passanti hanno allertato il 112 NUE (Numero Unico Emergenze) e sul posto sono giunti i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo i turisti stranieri e sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto della Spezia e con l’ausilio della Motovedetta CP, sono riusciti a trainare l’imbarcazione fino alle coste della Cala dell’Ammiraglio, dove in acque più calme , con l’aiuto di una ditta privata, hanno potuto assicurare il natante ai palloni di galleggiamento per poterlo trainare in seguito , in sicurezza, fino al borgo delle Grazie dove per mezzo di una gru è stata poi riportata sulla terra ferma nelle ore notturne.

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