Rapallo piange Silvia Fenelli, 43 anni, sorella di Marco e Nicola

E’ morta improvvisamente questa mattina all’ospedale di San Martino, dove era ricoverata a seguito di un incidente, Silvia Fenelli, 43 anni, sorella dell’ex consigliere comunale di Rapallo Marco, imprenditore nel settore floreale e di Nicola, noto organizzatore della Mezza Maratona di Portofino e altre corse podistiche di successo.

Silvia, giovedì scorso alle 15:13 era sul suo motorino nel quartiere di Sant’Anna, sarebbe stata investita da un altro motociclo che stava effettuando il sorpasso di un’auto. E’ un’ipotesi. Erano giunti in suo soccorso il medico del 118 ed i volontari di Sant’Anna. Politraumatizzata era stata inviata al pronto soccorso del policlinico San Martino in codice rosso. Non presentava fratture e le sue condizioni erano nettamente migliorate; questa mattina avrebbe dovuto essere dimessa. Un improvviso arresto cardiaco, ha però fermato la sua vita. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

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