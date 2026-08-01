Ritrovarsi in Europa, Italiano elimina Erlic dall’Europa League: “Una storia pazzesca alla Spezia”

Il Besiktas di Vincenzo Italiano elimina il Midtjylland di Martin Erlic dall’Europa League con una doppia vittoria. L’ex tecnico aquilotto e colui che fu per due stagioni il suo leader difensivo al Picco si sono ritrovati nel turno estivo della competizione giocato tra Turchia e Danimarca. Ieri il ritorno in Scandinavia in cui Erlic è stato protagonista in negativo, espulso nel primo tempo per doppia ammonizione.

L’incrocio ha sollevato la curiosità dei giornalisti danesi sul loro pregresso in vista del match di ritorno. Erlic ha raccontato di essersi fermato con Italiano e staff dopo la partita d’andata, parlando di persone che ritiene “una famiglia” dopo gli anni alla Spezia e poi al Bologna. “Ho imparato moltissimo da lui – ha detto il croato -. Sia per quanto riguarda il posizionamento, sia per i movimenti, sia per come affrontare gli attaccanti avversari. Ha un occhio davvero acuto per il gioco. Insieme ci siamo trovati allo Spezia nella seconda divisione italiana e siamo stati promossi in serie A dove ci siamo salvati. E’ stata una storia pazzesca”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com