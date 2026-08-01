Ruba tre occhiali da sole in un negozio di via Prione e si dà alla fuga: inseguito dalla responsabile e fermato dagli agenti della Squadra Mobile

E’ stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile dopo un fuga concitata l’uomo che nella tarda mattinata di oggi è scappato da un negozio di ottica di via Prione alla Spezia dopo aver rubato tre occhiali da sole. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.45 quando due persone dall’aspetto trasandato sono entrate nell’attività e sono state subito monitorate dalla responsabile e dalle altre dipendenti in quanto nei giorni scorsi uno dei due si era reso responsabile di un altro tentativo di furto. Dopo aver gironzolato fra le vetrine espositive uno dei due, con una mossa improvvisa, ha afferrato i tre occhiali dandosi alla fuga senza nemmeno tentare di disfarsi dei dispositivi antitaccheggio che hanno fatto scattare l’allarme. La responsabile lo ha inseguito in direzione piazza Garibaldi dove il fuggitivo ha poi imboccato via Fossati verso via XX Settembre, attirando ovviamente l’attenzione di numerosi di turisti e passanti. Un uomo che si trovava in zona con la famiglia, sentite anche le urla della commerciante, ha cercato di bloccarlo e nella colluttazione gli ha fatto perdere le ciabatte ma è stato colpito in pieno volto da un pugno. La fuga a piedi nudi sul selciato rovente è però finita poco dopo perché gli agenti, che nel frattempo erano stati avvertiti, lo hanno bloccato. La refurtiva, del valore complessivo di circa mille euro, è stata recuperata e riconsegnata alla responsabile del negozio, in attesa degli sviluppi della denuncia.

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