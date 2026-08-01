Sestri: “Quelli che promettevano di ridurre la Tari, siamo al quarto aumento””

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo-Forza Italia)
“La Tari aumenta per il quarto anno consecutivo con il sindaco Francesco Solinas, quello che in campagna elettorale aveva promesso di ridurla del 10 per cento.
Rifacendo i conti dopo il pasticcio delle aliquote, si scopre che dietro i roboanti annunci della conferma di riduzioni ed esenzioni per le famiglie più indigenti si nasconde un aumento medio del 3,5% per le abitazioni e di oltre il 5,5% per le imprese. A pagare la mancata promessa del sindaco sono i sestresi, quelli che vivono e lavorano in città. Quelli che la maggioranza ha dichiarato di voler colpire: artigiani, commercianti, professionisti, ambulanti, piccoli imprenditori turistici o industriali, e indirettamente quindi anche coloro che hanno un lavoro grazie alle imprese del territorio.
Abbiamo infatti chiesto che gli aumenti in percentuale fossero equiparati, continuando cioè a far pagare bollette più alte alle attività, ma di non farle persino aumentare in percentuale superiore rispetto a chi magari a Sestri ha solo una casa per le vacanze. E sulle tariffe delle abitazioni, abbiamo chiesti di non caricare, come invece è stato fatto, gli aumenti maggiori sulle persone sole, per lo più anziane. Il sindaco in persona e alcuni suoi consiglieri hanno ribadito che vogliono far pagare meno chi a Sestri ha soltanto case o le prende in affitto, comprendendo quindi nella categoria di chi vedrà rincarare in misura minore la Tari proprio coloro che a Sestri non lavorano né portano occupazione, ricchezza e gettito fiscale al Comune.
Il massimo, l’amministrazione Solinas lo ha raggiunto quando ha presentato e approvato un ordine del giorno per invitare a percorrere strade alternative, seguendo l’esempio di Genova e non portando più i rifiuti indifferenziati alla Spezia. Significa seguire l’esempio di Silvia Salis, che ha appena riversato sui genovesi un aumento del 5,5% della Tari già più alta d’Italia, per non portare i rifiuti alla Spezia dove la Tari invece non aumenta ed è tra le più basse a livello nazionale, mediamente meno della metà di quella che Solinas fa pagare oggi ai sestresi.
Abbiamo chiesto di aggiungere almeno la disponibilità a sostenere la realizzazione di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, l’unico strumento per essere davvero efficaci nella riduzione della Tari. L’amministrazione affascinata dal metodo Salis ha detto no. I cittadini che per anni hanno dimostrato grande responsabilità raggiungendo elevate percentuali di raccolta differenziata, sono stati ripagati da questa amministrazione con una serie di continui aumenti. E oggi non a caso il gestore ammette nella propria relazione che a Sestri quest’anno non è stato raggiunto l’obiettivo di miglioramento di copertura dei costi della differenziata.
Solinas e i suoi possono raccontare ciò che vogliono: i fatti dimostrano che hanno tradito e come sempre spremuto chi vive e lavora a Sestri”