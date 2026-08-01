Sestri-Rapallo-Recco-Val d’Aveto: serie di incidenti stradali

Crisi cardiocircolatorie, respiratorie, neurologiche, cadute e tante altre cause ancora. Giornate di grande lavoro per 118, prontosoccorso, pubbliche assistenze. Segnaliamo anche una serie di incidenti che non hanno avuto fortunatamente serie conseguenze.

Ore 10.21 in via Bruno Primi a Sestri Levante un 69enne è rimasto coinvolto in un incidente con la moto che gli ha provocato un’emorragia. Presenti i soccorritoroii della Croce Rossa di Riva Trigoso e “india 40” con infermiere. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Lvagna. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sestri Levante per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità

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