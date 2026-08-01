Start Up innovative: chiuso il bando regionale con 51 domande di contributo e oltre 1,3 milioni richiesti

Liguria. Chiuso con 51 domande e richieste superiori a 1,3 milioni di euro il bando regionale dedicato alle competenze delle start up liguri. Una richiesta quattro volte superiore la dotazione economica di 300 mila euro assegnata.
“Numeri che certificano quanto le imprese, e in particolar modo le start up, necessitino di competenze qualificate per ritagliarsi uno spazio sempre più importante nei mercati di riferimento”, sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, alla Ricerca e all’Innovazione tecnologica Alessio Piana.