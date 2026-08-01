Startup liguri, boom di richieste per il bando sulle competenze: domande quattro volte superiori alle risorse disponibili

Le startup liguri confermano una forte esigenza di crescita e specializzazione: si è chiuso con 51 domande di contributo e una richiesta complessiva superiore a 1,3 milioni di euro il bando regionale dedicato allo sviluppo delle competenze innovative. Un risultato che supera di oltre quattro volte la dotazione disponibile, pari a 300 mila euro, e che secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione tecnologica Alessio Piana dimostra quanto le nuove imprese abbiano bisogno di strumenti e professionalità qualificate per affrontare mercati sempre più competitivi.

La misura, finanziata nell’ambito dell’azione 1.4.1 del PR Fesr Liguria 2021-2027, prevedeva contributi fino a 30 mila euro a fondo perduto per sostenere percorsi formativi ad alto contenuto tecnologico, servizi specialistici, attività di mentorship e coaching strategico, oltre all’inserimento di nuove figure professionali come temporary manager e temporary chief technology officer. “Regione Liguria c’è – ha dichiarato Piana – sostenendo chi investe nella crescita e nella specializzazione. Nei prossimi mesi sarà inoltre attivato un nuovo fondo dedicato alla patrimonializzazione delle imprese, attraverso Ligurcapital, per accompagnare le startup innovative verso il consolidamento del proprio modello di business, l’attrazione di investimenti e una maggiore competitività”. Un ulteriore passo, secondo la Regione, per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione ligure e sostenere lo sviluppo delle imprese ad alto contenuto tecnologico.

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