Un’eclissi alla fine della terra!

Si potrebbe pensare che la strada sia uno specchio, rivolto verso se stessi. Si potrebbe dire che la ruota che lo percorre, e lo abbiamo già fatto, sia un cerchio. Alla fine gira su se stessa, torna sempre al punto di partenza. Om mani padme om. Circolare/ cadenza( rassicurante al passo del respiro, al passo del cuore. Ciò che deve accadere accade, aspettando la reunion dei CSI. Eppure e così. Per ritrovarsi o capirsi, andare avanti, bisogna tornare indietro, ripartire da dove si aveva lasciato una traccia.

La mia traccia è a Nord, è una linea retta che parte dal centro dell’Europa, la vecchia Europa stanca e segue il sole, la Via Lattea, lo insegue, finché non tramonta, come da secoli hanno fatto migliaia di pellegrini. Santiago. Santiago de Compostela, Galizia, Spagna, Spagna campione del Mondo, 2026. Oggi. Abusato, deriso, iper instagrammato. Il cammino è ovunque: libri, film,

canzoni. Da Brunori Sas nel suo primo disco a Checco Zalone, da Martin Sheen a Lesbiche sul cammino (una serie Tv).

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