118, Arboscello (PD): “La Regione va nella direzione opposta rispetto al governo”

Regione. “Quanto emerge dal disegno di legge presentato in Parlamento dalla maggioranza di centrodestra sul sistema dell’emergenza-urgenza certifica una contraddizione politica e amministrativa che non può essere ignorata. Mentre la Regione Liguria sta portando avanti una riorganizzazione del 118 fondata sull’accentramento delle centrali operative in un’unica centrale regionale, il governo nazionale va nella direzione opposta, indicando come riferimento una dimensione territoriale e provinciale del servizio. Per questo chiediamo alla Giunta Bucci di sospendere immediatamente l’intera procedura di riorganizzazione, in attesa di capire quale sarà l’esito dell’iter parlamentare del disegno di legge”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Il testo presentato a Roma afferma un principio molto chiaro: la centrale operativa del 118 non è una semplice struttura che risponde alle chiamate, ma un vero e proprio centro di responsabilità e di governo clinico del sistema dell’emergenza-urgenza. È esattamente ciò che sosteniamo da mesi e che Bucci e l’assessore Nicolò hanno sempre negato, continuando a ripetere che un operatore può rispondere indifferentemente da qualsiasi punto della Liguria. Se invece la centrale è il luogo in cui si governa clinicamente l’emergenza, allora diventa fondamentale la conoscenza del territorio, delle reti sanitarie, della viabilità e delle specificità locali per garantire interventi tempestivi ed efficaci”, osserva Arboscello.

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