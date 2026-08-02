4,2 milioni dalla Regione Liguria a sostegno delle infrastrutture di ricerca

Genova. “In arrivo 4,2 milioni di euro a sostegno delle infrastrutture di ricerca regionali”. A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico, alla Ricerca e all’Innovazione tecnologica Alessio Piana. Regione Liguria, nell’ambito delle attività del PR Fesr Liguria 2021-2027 (azione 1.1.1), accompagnerà, con oltre 4,2 milioni di euro, 19 interventi.

“Una dimostrazione concreta – sottolinea l’assessore Alessio Piana – di come questa giunta sostenga con i fatti la ricerca e l’innovazione nella nostra regione. Le infrastrutture di ricerca, infatti, rappresentano un motore di sviluppo scientifico ed economico indispensabile per favorire il trasferimento tecnologico. Con questo intervento, ne miglioriamo l’accesso, accompagnando gli investimenti di quegli enti, come l’Università di Genova, il CNR e l’IRCCS San Martino, che, affacciandosi alla nostra misura, hanno mostrato interesse a investire”.

» leggi tutto su www.genova24.it