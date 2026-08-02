Ad Andora la finale interregionale de “Il + Bello d’Italia”

Andora. Sarà la suggestiva cornice dei giardini di Palazzo Tagliaferro ad ospitare la finale interregionale de “Il + Bello d’Italia”. Il concorso nazionale di spettacolo di bellezza maschile per giovani talenti, l’originale dal 1979, sbarca ad Andora, una delle cittadine della Riviera di Ponente che proprio in questo periodo dell’anno ospita manifestazioni prestigiose e di livello.

Martedì 4 agosto, alle 21,30, i riflettori si accenderanno su una passerella dove sfileranno dai 15 ai 20 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane: Veneto, Piemonte Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia, Toscana e anche Liguria. Sarà Diandra Delfino, cantante di Alassio e stella nascente della musica, a presentare la serata della finale interregionale di un concorso che, per la 48esima edizione, incoronerà poi il “reginetto” dell’estate. Una corona e una fascia che rappresenta un “pass” per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema e della tv.

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