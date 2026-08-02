Alberi d’arancio in corso Cavour, Lombardi a Cimino: “I fatti raccontano altro”

La consigliera comunale di LeAli a Spezia/Alleanza verdi e sinistra, Giorgia Lombardi, replica all’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino, contestando sia la gestione del verde sia la visione urbanistica della giunta Peracchini.

Di seguito la nota integrale di Giorgia Lombardi:

“Leggo con interesse la replica dell’assessore Cimino, peccato che, tra un comunicato e l’altro, non abbia trovato il tempo di fare due passi in corso Cavour e guardare il suo stesso cantiere.

L’assessore scrive che ‘nessun danneggiamento è stato arrecato agli alberi di arancio’. Un’affermazione coraggiosa, considerando che una docente universitaria di architettura del paesaggio ha effettuato un sopralluogo diretto sul cantiere rilevando colletti interrati, radici danneggiate e tronchi feriti senza protezione. Ma si sa, i comunicati si scrivono in fretta.

Sul fronte della pavimentazione, Cimino si supera. L’asfalto, spiega, ‘non è frutto di una scelta di questa amministrazione’ ma ‘una realtà presente da decenni’, scaricando la colpa sulle amministrazioni precedenti che ‘non hanno depavimentato nemmeno un centimetro’. C’è però un piccolo dettaglio, forse sfuggito nella foga della replica: questa Amministrazione governa la città da nove anni. Se dopo nove anni di governo l’unica eredità che si riesce a rivendicare è ‘non abbiamo fatto peggio di chi c’era prima’, forse sarebbe il caso di abbassare i toni.

Il vero paradosso emerge confrontando le dichiarazioni: solo una settimana fa la stessa amministrazione rivendicava una presunta ‘politica di depavimentazione e incremento delle superfici permeabili’. È necessario decidersi: o la depavimentazione è una priorità di mandato, oppure si continua a stendere bitume nero. Le due versioni non possono coesistere. L’assessore chiude ricordando che ‘le opere e i risultati rimangono’. Su questo siamo perfettamente d’accordo: le opere di questa amministrazione sono la fotografia più onesta della loro vera politica ambientale — asfalto, cemento e alberi che muoiono. Il resto sono comunicati stampa.”

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