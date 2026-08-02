Amichevoli Genoa: il goal di Colombo stende il Leicester, i prossimi impegni dei rossoblù

Il Genoa prosegue la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. In Inghilterra, la squadra di mister Daniele De Rossi ha battuto 1-0 il Leicester City, squadra leggendaria per la vittoria della Premier League nel 2016 con Claudio Ranieri ma ora impegnata il League One, terza divisione. Gli inglesi sono leggermente più avanti nella preparazione visto che inizieranno il campionato il 15 agosto.

Colombo ha segnato il goal della vittoria nel secondo tempo. Il nuovo acquisto Meichtry ha confezionato l’assist per il centravanti rossoblù. Il Genoa è sceso in campo nel primo tempo con Bijlow, Marcandalli, Otoa, Puczka, Ellertsson, Baldanzi, Masini, Doumbia, Norton-Cuffy, Havel, Vitinha, mentre nel secondo tempo il Grifone ha iniziato con Stolz, Doucoure, Vogliacco, Klisys, Sabelli, Frendrup, Amorim, Wiafe, Martin, Meichtry, Colombo. Presenti in distinta anche Sommariva, Mihelsons, Vasquez, Barbini, Zulevic.

» leggi tutto su www.genova24.it