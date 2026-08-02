Bandiere del Pd sottratte alla Festa dell’Unità a Sarzana. Baruzzo: “Un piccolo danno, ma una fastidiosa provocazione”

Bandiere rimosse dai loro sostegni, fascette staccate. Questo lo scenario che si è presentato al Partito democratico di Sarzana che questa sera sarà impegnato nella Festa dell’Unità a San Lazzaro nell’Area dei Trebbiatori. Sarebbero state rimosse almeno otto bandiere che erano state allestite nel parcheggio e nella via d’accesso. I vessilli sarebbero stati trafugati nel corso della notte, fatti sparire e al momento non sono state ritrovati.

A riportare l’episodio è il segretario provinciale del Partito democratico Marco Baruzzo che in un post sui social racconta:”Qualcuno, pensando di fare una cosa molto furba, ha perso il suo tempo staccandole fascetta per fascetta e occultandole. Un piccolo danno, ma una fastidiosa provocazione. Con la Festa abbiamo sempre portato ‘ragioni per’ e non ‘ragioni contro’: ragioni per stare insieme, ragioni per discutere di ciò che ci appassiona e di ciò che ci preoccupa, ragioni per sentirci meno soli in un momento difficile per tutti e per il mondo. La nostra Festa, come molte altre, è soprattutto colore, musica, buon cibo e buona compagnia, è volontariato e generosità.

Chi non lo capisce, in questo caso, è semplicemente ladro e in malafede. Non vedo in questo gesto la nobiltà di una contestazione o la sostanza di un atto politico. Vedo la banalità e la meschinità di questo nostro tempo stupido. Non abbiamo altre bandiere da mettere, ma chi vuole manifestarci simpatia può farlo unendosi a noi questa sera, per la tappa conclusiva della nostra Festa: l’allegria e la condivisione saranno ancora una volta la più bella delle bandiere”.

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