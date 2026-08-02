Biblioteche, case di quartiere, parchi, sedi di partito: la mappa delle oasi dove trovare riparo dal caldo record

Genova. Tutti in cerca dell’aria condizionata a Genova, o quanto meno di un po’ di refrigerio. Bollino rosso per ondate di calore a Genova, con temperature massime sopra i 30 gradi e percepite fino a 37. Per ora il massimo livello di attenzione, secondo il ministero della Salute, è segnato per oggi e domani, domenica 2 e lunedì 3 agosto, ma è molto probabile, vista la tendenza meteo, che il bollino rosso sia prorogato su Genova anche nei prossimi giorni.

Una condizione di disagio, quella legata al caldo e all’afa, che non colpisce tutti allo stesso modo. Sia dal punto di vista degli effetti sulla salute, per cui anziani, bambini e malati cronici sono sicuramente in una situazione più delicata, sia da un punto di vista sociale ed economico. È innegabile che chi abbia a disposizione impianti di condizionamento, sul lavoro e a casa, si trovi a fronteggiare con più facilità l’ondata di caldo di questa estate 2026.

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