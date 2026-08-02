Camogli: serata Stella Maris stra partecipata, lumini colorati e magico Dragun

“Più che a San Fortunato e più che per la Sagra del pesce”: questo il commento di molti camogliesi quasi imbarazzati nel vedere quante persone sono giunte a Camogli per la serata della Stella Maris, la festa dedicata alla Madonna protettrice di chi va per mare. Tantissimi in fila per ritirare i lumini da posare tra le onde in attesa dello spettacolo del Dragun, illuminato dalle fiaccole. Spiaggia gremita e serata di gran lavoro per ristoranti e bar.

Poi lo spettacolo ha inizio… remano con forza i Dragonauti, ovvero l’equipaggio formato da volontari di tutte le età. E la musica li accompagna. Dalla spiaggia partono gli applausi: è davvero una scenografia unica quella che offre Camogli, ammantata di poesia.

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