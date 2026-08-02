Cederna e Ieranò alla villa romana del Varignano con “Di isole e di città. Viaggio sentimentale e letterario in Grecia”

Venerdì 7 agosto l’attore Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò saranno protagonisti alla villa romana del Varignano, a Le Grazie, con di Di isole e di città. Viaggio sentimentale e letterario in Grecia. Al via alle 21.00, l’appuntamento conclude l’edizione ’26 del “Portus Lunae Art Festival”.

“Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi, si muove sul filo tra passato e presente, leggenda e realtà, memorie personali e fantasie poetiche. Dalle rive dell’Egeo all’Acropoli di Atene, dalle misteriose tombe dei re di Micene al tempio dell’oracolo di Delfi fino all’isola della giovinezza e dell’oblio, per rivivere le emozioni che la Grecia suscita da sempre in chi la visita, la ricorda o semplicemente la sogna – si legge in un comunicato sull’evento -. Sentimenti intensi e contrastanti: la nostalgia per un mondo di parole antiche per pensieri nuovi che rivive nella struggente bellezza del paesaggio, le suggestioni del mito che affiorano dalla monumentale eredità di una storia millenaria. Nelle parole di Giuseppe Cederna, in dialogo con il grecista Giorgio Ieranò, professore di Letteratura greca all’Università di Trento, le voci degli scrittori antichi si intrecciano con le impressioni dei viaggiatori moderni. I favolosi vagabondaggi di Apollo cantati negli Inni Omerici si alternano all’emozione di Mark Twain davanti al Partenone illuminato dalla luna piena, l’ammirazione di Plutarco per le meraviglie dell’Atene di Pericle allo stupore di Alberto Savinio davanti a Isadora Duncan che danza a piedi nudi tra le rovine del teatro di Dionisio. Le musiche composte ed eseguite dal vivo da Edmondo Romano evocano le atmosfere del Mediterraneo e del Levante. Si viaggia attraverso un mare che, fin da Omero, è uno spazio di incanti e di prodigi, popolato da ninfe e sirene, ma che da millenni è anche il palcoscenico di eventi memorabili: un mare percorso dalle triremi degli ateniesi e dalle galee dei sultani, dai vascelli dei pirati e dai barconi dei profughi in fuga dalla guerra”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com