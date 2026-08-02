Deiva Marina: finisce sotto treno, muore un uomo di 33 anni

Le indagine vengono svolte dalla Polizia ferroviaria. Questa mattina alle 5.40 circa un uomo di 33 anni è stato investito da un treno in transito alla stazione di Deiva Marina. Il decesso è stato istantaneo. Inutile l’arrivo dei soccorritori mentre il medico nulla ha potuto fare che certificare la morte. Il nome de del 33rnne non è stato reso noto. Le indagini mirano a capire se si sia trattato do un incidente e per quali cause o se si tratta di un gesto volontario,

In ogni caso la circolazione ferroviaria è stata interrotta fino alla rimozione della salma, avvenuta dopo il nulla osta della Procura della Spezia. I treni hanno subito ritardi fino a 100 minuti e cancellazioni. Enormi i disagi per i passeggeri.

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