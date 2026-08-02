Intervento d’emergenza in passeggiata Morin pochi minuti prima della gara senior. Un giovane ha perso alcune dita per l’esplosione di un petardo. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato. Il giovane, supporter del Cadimare, è stato immediatamente soccorso e portato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia. Sono stati momenti particolarmente concitati sia per il pienone si persone stanno raggiungendo la zona per assistere all’ultima gara della giornata. Avrebbero avuto problemi nell’area dello scoppio anche altre 10 persone, ferite e spaventate, l’intervento alle 19.45 era ancora in corso. Presenti il 118, la Pubblica assistenza della Spezia e la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Il ferito è stato portat0 d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia. Oltre a questo grave episodio nel corso del pomeriggio si sono verificati malori, svenimenti e piccoli interventi risolti sul posto per la presenza del modulo di maxi emergenza allestito con Asl 5 e le associazioni di soccorso.

The post Esplode un petardo in passeggiata Morin: giovane perde due dita appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com