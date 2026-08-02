Fossamastra si conferma nel Palio femminile, le vogatrici: “Difficile riconfermarsi, emozione sempre incredibile”

Giorgia Stella, Marta Vannini, Giulia Faggioni, Sara Borsetto timonate da Carlotta De Franceschi riportano il gonfalone del palio femminile in borgata. Il gruppo coeso, allenate da Federico Arrigoni, confermano la loro coesione e la spunta per pochi centesimi sul Canaletto.

Caterina Russo, capoborgata a margine della gara: “Ogni anno è sempre più bello, sono state bravissime”. Dalle vogatrici, Sara Borsetto: “Ogni palio è diverso e le emozioni sempre incredibili”. Giulia Stella ha detto: “E’ il terzo anno che vinciamo, è sempre difficile riconfermarsi ma ce l’abbiamo fatto”. Marta Vannini, molto emozionata ha detto che smetterà di vogare: “Voglio ringraziare tutta la borgata, le mie compagne di barca mi hanno dato la forza e per me sarà il mio ultimo palio”.

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